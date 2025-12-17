Al día, un albergue de animales con al menos 30 perros puede gastar hasta una bolsa de 15 kilos de croquetas al día, ello sin contar con la comida especial pars aquellos aninalitos con problemas de salud, ante esta situación, se busca recaudar fondos para 4 albergues en la segunda edición del Navipatas.

Esta actividad se realizará el sábado 20 de diciembre, en el parque Héroes Navales, en puente Bajo Grau, desde las 10:00 horas y que duraría hasta la noches, e acuerdo a la presentación de de bandas musicales que se presenten, tanto para el público infantil como juvenil.

Aparte del show artístico, también se contempla la participación del Ballet Floklórico Municipal, exhibición de la Policía Canina, concursos de disfraces y talentos de perritos.

Lo recaudado será destinado para el apoyo a los refugios HOPE, Ayúdanos a Ayudar, Rescate Animal y Entre Patas, con un promedio de 350 perritos además de gatos.