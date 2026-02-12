El choque frontal entre una camioneta y un auto en la vía de penetración a Matarani, Islay, a la altura de la irrigación San Camilo en el distrito arequipeño de La Joya, dejó como saldo una persona fallecida y otras cinco heridas de gravedad.

La colisión del auto de placa VBL-584 que se dirigía de Mollendo hacia Arequipa contra la camioneta de matrícula VDI-828 ocurrió minutos antes de las 5:30 de la madrugada de este jueves 12 de febrero en el km 9 de la referida vía.

Producto del impacto, el chofer de la camioneta falleció en el lugar del accidente, en tanto que cinco pasajeros de ambas unidades fueron auxiliados por personal del serenazgo de La Joya, quienes los trasladaron al centro de salud de El Cruce y no se descarta que sean derivados hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

Agentes de la Upiat, así como el fiscal de turno, fueron informados del lamentable accidente y se dirigen a la zona para realizar las diligencias de investigación, así como el levantamiento del cuerpo del chofer fallecido que aún no ha sido identificado.

Accidente de tránsito en San Camilo, La Joya. Foto: Serenazgo La Joya.