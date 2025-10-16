Un joven comerciante que se dedicaba a la venta de bebidas gaseosas en Arequipa se vio obligado a cerrar su negocio y mudarse de casa tras convertirse en víctima de una presunta red de extorsión, que lo llevó a hacerse préstamos de dinero que se hicieron impagables y por los que ahora vive bajo amenaza de muerte.

La víctima de 22 años contó a la Policía que todo comenzó en agosto del año pasado cuando un sujeto, aparentemente de nacionalidad colombiana, se presentó en su tienda ubicada en la avenida Los Incas del Cercado y sin que se lo pidiera le otorgó un préstamo de mil soles. El desconocido que se identificó como Alejandro le dijo que tendría que pagar con una cuota diaria de 50 soles.

Aunque no era un préstamo que él pidió, el joven logró cancelarlo. El supuesto prestamista le ofreció nuevos préstamos hasta que, en marzo de este año, la suma total llegó a 10 mil soles. Fue entonces que todo se vino abajo para el comerciante.

El extranjero le exigió un pago diario de 500 soles que el comerciante lo sostuvo hasta setiembre. Pese a que había cumplido con pagar el monto total, le siguieron exigiendo la misma cuota que aseguró entregaba a Merlis Margarita Flores Sánchez mediante Yape y transferencias bancarias

A principos de octubre el comerciante ya no pudo reunir el dinero que le exigian y se vio obligado a cerrar su negocio. El 9 de octubre recibió una llamada por WhatsApp del número 984 731 120, donde el sujeto que se presentó como Alejandro lo amenazó de muerte. “Buscaré hasta el más pequeño de tu familia, no te juegues con nosotros, no sabes con quién te has metido”, fue el mensaje que lo llevó a entrar en pánico y abandonar definitivamente su negocio.

Desde entonces, el joven vive atemorizado. El 11 de octubre volvió a recibir una nueva amenaza. “Tienes que pagar, si no te vamos a matar, mi jefe no es nada bueno”, le dijo desconocido. La víctima no solo cerró su negocio sino que también terminó huyendo del lugar donde vivía, cambio de domicilio para no sre ubicado.

Agobiado por las continuas amenzas de muerte, el comerciante denunció el hecho ante los detectives de Secuestros de la Divincri a quienes entregó la información de los números utilizados para la extorsión ,así como las cuentas bancarias y números de Yape a donde transfería el dinero.