El Concejo Provincial de la Municipalidad de Arequipa, derogó el Acuerdo de Concejo N.° 075-2025-MPA, que autorizaba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el municipio y la empresa china Gao Xia S.A.C. Este acuerdo permitía el alquiler y la realización del Festival Artístico y Cultural de Luces Temáticas Chinas en el parque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, desde setiembre hasta diciembre de este año.

La votación concluyó con 10 regidores a favor y 5 en contra, tras un intenso debate en sesión extraordinaria realizada este viernes.

Vecinos rechazaron el convenio, aprobado hace semanas, al señalar que afectaba la biodiversidad del espacio. Durante la sesión, los asistentes remarcaron que Selva Alegre es “el pulmón de la ciudad” y que no puede convertirse en un espacio para fines lucrativos. También se cuestionó la falta de garantías legales, pues el contrato no incluía carta fianza ni penalidades claras en caso de incumplimiento.

Vecinos no quieren festival en parque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Foto: GEC.

El alcalde Víctor Hugo Rivera reconoció que la decisión busca dar tranquilidad a la ciudadanía y que corresponde enmendar cuando se cometen errores. “Se está dando un paso atrás a este convenio que tuvo el respaldo de los informes de sus funcionarios, pero también hay que saber escuchar la inquietud de los vecinos. No significa que se equivocan, sino que algunas decisiones pueden corregirse”, declaró.

Rivera explicó que el gerente municipal se reunirá con la empresa organizadora del evento para encontrar un punto de equilibrio. “Hay un interés de parte de los vecinos y de bastantes ciudadanos que se expresó hoy en protestas. Si se tiene que enmendar algunas situaciones, hay que hacerlas para darle tranquilidad a la población”, agregó.

El burgomaestre también anunció que se potenciará el parque Juan Pablo Vizcardo Guzmán como área verde de libre acceso.