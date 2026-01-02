Detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 2 de enero en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 2 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.99 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 14.49 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 13.10 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR; y a 14.19 soles en el grifo Independencia de la cale Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 2 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.99 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 15.55 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 14.40 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR; y a 15.29 soles en el grifo Independencia de la cale Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 2 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.10 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín de Socabaya; a 15.49 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR; y a 15.19 soles en el grifo Independencia de la cale Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 2 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.83 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 5.60 soles en el grifo J&P Asociados cerca al cementerio Apacheta, en JLByR; y a 5.53 soles en el grifo Independencia de la cale Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 2 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 46.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 44.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.