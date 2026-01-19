La consejera Marleny Arminta anunció hoy desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) que niñas y adolescentes son víctimas de inescruposas personas que les ofrecen en redes sociales comprar entradas al concierto del grupo musical TBS a cambio de sostener relaciones sexuales.

Exhortó a los padres a acercarse al CRA donde se les brindará asesoría legal para denunciar el hecho en la Policía y la Fiscalía. “Como presidenta de la Comisión de la Mujer no voy a permitir ese tipo de situación en Arequipa. Que se investigue a quienes pertenecen las llamadas y mensajes”, dijo.

La legisladora señaló que no es posible que menosprecien a las adolescentes llamándolas de manera que disvirtuan su moral y su honra.

“Las madres no saben qué hacer porque sus hijas lloran con tantas proposiciones inapropiadas sexualmente”, apuntó.