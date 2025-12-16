El Consejo Regional de Arequipa delegó la responsabilidad al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a buscar un proceso administrativo como un decreto regional que regule el “alta” (patrimonialización de los equipos) de los equipos nuevos almacenados en el hospital Maritza Campos para su posterior redistribución en los hospitales que requieran estos instrumentos médicos.

De esta forma, los consejeros no aprobaron esta mañana en la sesión ordinaria, el proyecto de ordenanza que el Ejecutivo regional propuso para buscar el marco normativo que permita liquidar, patrimonializar y distribuir los equipos para evitar el mayor deterioro de los equipos adquiridos desde antes de la paralización de la edificación del nosocomio. En su lugar, aprobaron por unanimidad un acuerdo regional cuyo artículo 1 dice declarar de interés prioritario público regional el alta y posterior disposición provisional de los equipos instrumentos y mobiliario médico provenientes de contratos de obras resueltos y consentidos que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa en sector salud.

Asimismo, en el artículo 2 se encargó al Gobierno Regional de Arequipa emitir el acto administrativo que regule el alta y la disposición provisional de los equipos, instrumentos inmobiliario médico provenientes de contratos resueltos y consentidos que ejecute el Gobierno Regional de Arequipa en el sector salud bajo lo establecido en la directiva N.º 09 - 2024 - omdiOMDI Lineamientos para la supervisión, inspección, liquidación, transferencia y cierre de inversiones ejecutadas por el GRA, aprobada por la Resolución Ejecutiva Regional N.º 607-2024-GRA/GR.

La vicegobernadora Ana María Gutiérrez quien asistió a la sesión de consejo, antes de la aprobación de la norma, indicó que con el acuerdo no se estaría dando la norma que necesita el Ejecutivo, consecuentemente se continuaría postergando la distribución de los equipos para los hospitales que lo necesitan.

La consejera Marleny Arminta quien preside la comisión de salud, argumentó que además de la directiva N.º 09, el expediente que el Ejecutivo envió, estaba incompleto, porque no se tenía la opinión de Patrimonio del GRA, el Mef ni la relación de los equipos inventeriados.