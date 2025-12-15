De enero a julio de este año se reportaron 201 casos de corrupción en la región, lo que representa el 3 % del total nacional, de acuerdo con el Reporte N.º 7 “Mapas de la Corrupción” elaborado por la Defensoría del Pueblo y publicado los primeros días de diciembre.

Del total de casos registrados, 196 se encuentran en etapa de investigación preliminar, es decir, en la fase inicial donde el Ministerio Público realiza acciones para recabar todos los indicios, para luego avanzar a la etapa preparatoria formalizada, donde el fiscal decide si hay suficientes pruebas para formular una acusación formal y pedir prisión preventiva.

SITUACIÓN

En cuanto a los delitos más frecuentes, se registraron 55 casos de peculado de uso, equivalente al 4 % del total nacional en este tipo de ilícito. Es decir, el funcionario se apropió o usó indebidamente fondos del Estado, uno de los delitos con mayor incidencia en el país.

El informe también advierte que, a nivel nacional, más del 42 % de los casos de corrupción están relacionados con peculado y negociación incompatible, patrones que también se replican en la región. Estos delitos suelen estar asociados a la gestión directa de recursos y contrataciones públicas, según detallan en el informe.

Respecto a las entidades más afectadas, la Defensoría del Pueblo señala que las municipalidades concentran el mayor número de casos de corrupción a nivel nacional y en Arequipa ocurre lo mismo.

A NIVEL NACIONAL

En todo el país, se registraron 6,503 casos de corrupción en trámite a nivel nacional. Lima concentra el 20 % de los casos (1.331), seguida por Junín con el 6 % (408), Áncash (389) y Cusco (377). Enero fue el mes con mayor número de registros, alcanzando 1.375.

El informe también revela que el 95 % de los casos de corrupción se encuentra en etapa de investigación preliminar, mientras que solo el 0,3 % ha llegado a juicio oral o juzgamiento.