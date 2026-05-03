El Consejo Regional de Arequipa (CRA) volvió a poner en la mira a la empresa Eralma Constructora SAC al aprobar, por unanimidad, la conformación de una comisión especial que investigará sus contrataciones con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La iniciativa fue planteada por el consejero Osías Ortiz, quien además presidirá el grupo de trabajo junto a Marleny Arminta y Aarón Maldonado, con un plazo de 120 días para presentar conclusiones.

El acuerdo no solo responde a cuestionamientos recientes, sino también a un historial de obras con problemas de ejecución en las que participó la empresa. Durante la sesión, se advirtió la necesidad de revisar de manera integral su intervención en proyectos emblemáticos que no llegaron a terminarse según lo previsto.

ALERTA

Entre los casos que serán materia de indagación figuran la carretera Vizcachani–Sibayo–Caylloma, el componente de puente y accesos de la autopista Arequipa–La Joya y la construcción del hospital Maritza Campos, en Cerro Colorado. Todas estas obras estuvieron a cargo de consorcios en los que participó Eralma.

Los consejeros también recordaron que no es la primera vez que la empresa es objeto de revisión. En el periodo 2019–2022, el anterior Consejo regional ya había conformado una comisión investigadora que incluyó a Eralma y Neptuno, debido a la paralización de varias obras y cuestionamientos sobre su capacidad financiera.

Pese a ese antecedente, los problemas en proyectos posteriores han mantenido las alertas. Uno de los casos más representativos es el del puente Arequipa–La Joya, asumido en 2017 por el Consorcio La Joya II, que terminó siendo abandonado en 2025 tras una serie de paralizaciones y reclamos contractuales.

Una situación similar se registró en el hospital Maritza Campos, cuya ejecución quedó inconclusa luego de que el consorcio a cargo se retirara en 2023 en medio de observaciones por incumplimientos. A ello se suma la vía Vizcachani–Sibayo–Caylloma, donde los trabajos fueron abandonados en 2021, dejando incluso deudas con proveedores y trabajadores.