Los agricultores de Sachaca siguen esperando una obra de riego que debía mejorar el abastecimiento de agua para sus cultivos, pero que hoy está paralizada. Se trata del proyecto ejecutado en el canal principal y los sectores Callejón y Pampatay, cuyo presupuesto supera los S/ 4.1 millones.

Esta obra está a cargo del Consorcio Divino Niño y según el contrato, los trabajos debían culminar el 18 de noviembre de 2025; sin embargo, fueron suspendidos el 25 de octubre, dejando inconclusa la infraestructura, según el informe de Hito de Control N.º 068-2025-OCI/0353-SCC.

Según el documento, la paralización se hizo bajo el argumento de elaborar un adicional de obra destinado a prevenir eventuales desbordes en temporada de lluvias. Sin embargo, la Contraloría advirtió que esta razón no justifica la suspensión total del proyecto, ya que la formulación del adicional solo es un trámite administrativo que no tenía nada que ver con los trabajos.

Como consecuencia, se aprobó un adicional de obra que generó un saldo a favor del contratista de S/102, 084,51, sustentado en riesgos de desbordes futuros. La Contraloría señaló que estos riesgos no eran indispensables para cumplir la meta principal del contrato, por lo que el incremento presupuestal resulta cuestionable.

MÁS FALLAS

Además, se detectaron fisuras, grietas y cangrejeras en los muros del canal, así como juntas de dilatación que se abrieron tras el vaciado del concreto. Asimismo, se constató el incumplimiento del expediente técnico, ya que las juntas de dilatación no respetan el espaciamiento de cinco metros establecido en los planos, lo que genera falta de alineamiento entre la base del canal y los muros.

Pese a que el plazo contractual ya venció, al mes de octubre la obra registraba un avance físico general de apenas 47.98 %.