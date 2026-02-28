Este 28 de febrero debía tramitarse la segunda fecha de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Arequipa (Cercado); sin embargo, la falta de un escenario deportivo motivó que la fecha fuera suspendida.

Mediante una carta dirigida a los delegados de clubes, la Liga Distrital informa de una negativa del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el uso del estadio Melgar.

Cabe recordar que la primera fecha se desarrolló el 21 de febrero en el estadio Juan Velasco Alvarado. En esta segunda fecha se tenía programado un clásico entre Sportivo Huracán y FBC Aurora; sin embargo, este quedará pendiente hasta que se regularice el alquiler de un recinto deportivo.

Producto de esta situación, la Liga Provincial de Fútbol de Arequipa (Liprofa) junto con directivos de la Liga del Cercado y delegados elevaron un reclamo hasta la presidencia del IPD, dado que la norma aplicada para no ceder el recinto deportivo no procedería para eventos amateur, como lo es la Copa Perú.

Junto a esta liga distrital tampoco habrá acción en las ligas de Alto Selva Alegre y Vítor, debido a la afectación a los campos deportivos, producto de las lluvias intensas que se registraron en Arequipa en las últimas semanas.