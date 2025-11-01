En el corazón de Arequipa, una colección única de automóviles clásicos invita a los visitantes a viajar en el tiempo. Se trata de la colección Lucioni, un espacio donde la pasión por los motores antiguos se combina con la nostalgia y la elegancia de épocas pasadas.

Acompañados de Rafael Lucioni, esta sección Correo te lleva paseo llegó hasta este museo ubicado en la calle La Recoleta 178, donde se aprecian hasta 32 ejemplares de automóviles clásicos.

Colección de automóviles clásicos en Arequipa. Foto: GEC.

El vehículo Chevrolet del año 51, adquirido en el 2000, marcó el inicio de la colección que está exhibido al público de manera cronológica. Los autos de los años 20 son la sensación, pues se alquilan en varias ocasiones para eventos sociales como matrimonios.

“Que venga gente aficionada, familias, niños. Los autos generan emociones, recuerdos, trasladan en el tiempo y te hacen vivir el momento”, expresó Rafael.

Colección de automóviles clásicos en Arequipa. Foto: GEC.

Colección de automóviles clásicos en Arequipa. Foto: GEC.

Su apertura desde un año y medio ha generado emoción en los aficionados, quienes buscan más que una posar para una foto. Lucioni, indicó que la novedad para este 2025 es el alquiler del espacio para reuniones sociales, matrimonios, cumpleaños, eventos corporativos, entre otros.

Asimismo, se expone la colección Hillman, artefactos antiguos de la época y automóviles fabricados para niños de los años 50.