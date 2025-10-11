En la esquina de la avenida Quiroz y calle Angamos en pleno Cercado de Arequipa, aun resuena la memoria de las máquinas y el fuego que dieron forma a gran parte del patrimonio metálico de la Ciudad Blanca.

Desde este espacio histórico y de gran valor, se encuentra la Fundición “Las Mercedes”, donde se compraba fierro para fundición, cobre, aluminio, zinc, bronce, antimonio. En esta sección Correo te lleva de paseo, acudió a esta casona, para descubrir más de esta pequeña parte de la historia arequipeña.

Se trata de una de las empresas más antiguas de Arequipa, Fundada en 1930 por el arquitecto Julio Rodríguez Cornejo, un visionario artesano e inventor que, tras ganar un número de lotería, decidió invertir su fortuna en crear una fundición propia.

El trabajo y la visión fueron herencia de su padre, Juan Rodríguez, destacado constructor del puente Grau, reconstructor de las torres de la Catedral de Arequipa, parte del colegio Sagrado Corazón de Jesús, y muchas obras más.

Con ingenio y trabajo, diseñó y fabricó sus propias maquinas y quemadoras de fierro fundido, elaborando incluso un quemador de petróleo que, según su familia, aún podría funcionar si se encendiera hoy.

Cecilia Zevallos Rodríguez, nieta de Julio Rodríguez, revela que la gran mayoría de maquinarias son hechas y creadas por su abuelo. Como conmemoración, esperan que se considere patrimonio y de valor histórico para los arequipeños.

Esta misma posición la comparte Emma Rodríguez del Carpio, hija del reconocido Julio Rodríguez. Relata también que el establecimiento, aun guarda el contrato original de la reconstrucción de las torres de la Catedral.

“Se hicieron las bancas y postes ornamentales, se ha trabajado engranajes, también se construyeron las maquinas para hacer chichasara. Hemos funcionado hasta antes de la pandemia y esta es una de las empresas más antiguas. Resguardan el patrimonio cultural arequipeño”, manifestó Cecilia.

Hija y nieta de Julio Rodríguez, fundador de Fundición Las Mercedes, historia de fierro fundido de Arequipa. Foto: GEC.

Asimismo, se elaboraban rejas para las chacras, campanas, piezas para todo Arequipa. Cabe mencionar que Julio Rodríguez falleció a los 87 años, y dejó historia.

La Fundición “Las Mercedes” no solo representa una empresa familiar, sino un testimonio vivo del patrimonio industrial y cultural de Arequipa, que aun conserva herramientas, planos, y documentos originales.

Fundición Las Mercedes, 95 años de historia y metal fundido en Arequipa