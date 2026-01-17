Cerrito San Vicente es más que una calle, pues se ha convertido en un barrio de la antigua Arequipa que se detuvo en el tiempo. Caracterizada por callejuelas angostas, macetas con los típicos geranios, casonas y más elementos artísticos, se ubica a tan solo 15 minutos del Cercado de Arequipa.

En esta sección “Correo te lleva de paseo”, llegó hasta el distrito de Yanahura, donde aún quedan vestigios de las construcciones hechas de adobe, incluso de los tapiales, vinculados a la cultura wari.

De acuerdo al arquitecto y restaurador William Palomino, la zona es conocida por sus residentes, quienes en su época se trasladaron de Cusco y denominaron Yanahuara.

En este lugar, también destaca la casa de la familia Los Vasquez, que guarda un estilo neorenacentista. También está la vivienda de la familia Alpaca de estilo neorenacentista y Art Déco, y de origen inca.

Continuando por el barrio, se observa la Capilla de San Vicente Ferrer, una capilla que se coronaba como la zona más alta en el año 1600. “De estilo neoclásico, de columnas de orden compuesto, de una sola espadaña. Tiene la imagen de San Vicente y reafirma que era un camino, pues cuando pasaban, le daban gracias a Dios", expresó.

Siguiendo con el camino, se exhiben construcciones de estilo orgánico, una tendencia de diseño que se inspira en la naturaleza, fusionando lo moderno con lo natural.

“Muchas de las edificaciones fueron sustituidas por otras hechas de barro y adobe. Yanahuara es la primera modernidad de Arequipa”, apuntó.

Cerrito San Vicente, un barrio de Arequipa que se detuvo en el tiempo. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

