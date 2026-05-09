Las calles del Centro Histórico de Arequipa guardan una historia que pocos conocen. Por la ruta que hoy recorre Correo, llegaban los arrieros cargados de plata hacia la Casa de la Moneda, convirtiendo estas vías en uno de los corredores comerciales más importantes de la época colonial.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, la cuarta cuadra de la calle Ugarte exhibe la Casa de la Moneda (ahora Casa Andina), que aún conserva su piso de sillar con centro de piedra de río. La fachada de Casa Andina es de estilo barroco.

Antes de llegar a la tercera cuadra, conocida antiguamente como la calle de la Quiteña, se hace mención a la casa de Diez Canseco. En esta cuadra se observa también el Tambo de la Quiteña, que aún preserva la presencia de familias de los siglos XVIII y XIX y sirvió de aposento para los arrieros. Destaca además la casa Velázquez, recuperada con su color original y reconocida por sus dimensiones pequeñas.

Entre la tercera y segunda cuadra se impone la presencia del Monasterio de Santa Catalina, uno de los íconos del patrimonio arequipeño.

Siguiendo con el recorrido, la segunda cuadra, conocida antes como la calle de los Remedios, exhibe arquitectura neoclásica con intervenciones modernas de los años 60 y 70, donde conviven el estilo neoplasticista y la arquitectura internacional. En la primera cuadra predomina la arquitectura republicana y se respira un carácter renacentista; entre los elementos a destacar están Art Déco y una de las pocas gradas fundidas por la Fundidora Águila.

Antigua ruta de plata en Arequipa. Primera cuadra de la calle Ugarte. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antigua ruta de plata en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antigua ruta de plata en Arequipa, calle Ugarte. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antigua ruta de plata en Arequipa, calle Ugarte. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antigua ruta de plata en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

CALLE SANTA MARTA

En la primera cuadra se observa un edificio de estilo Art Déco; mientras que en la segunda cuadra se levanta otra edificación que mantiene las proporciones de las ventanas de la época y fue conocida como calle del Silvo, además del Tambo Santa Marta (ahora comisaría PNP Santa Marta) y la casa de Diego Masías (héroe de la Guerra del Pacífico).

Asimismo, Palomino revela que la tercera cuadra es calle matizada con arquitectura neoplasticista y postmodernista. “También se ubican las primeras galerías de la ciudad”, explicó.

Antigua ruta de plata en Arequipa, en la calle Santa Marta. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)