El Centro Histórico de Arequipa no deja de sorprender por sus detalles en arquitectura e historia en cada esquina. Por ello, Correo te lleva de paseo a la calle Palacio Viejo, destacada por sus casonas coloniales con portadas en sillar, matices neogóticos y neoclásicos.

Acompañados por el arquitecto y restaurador William Palomino, esta vía se ha convertido también en un mapa vivo de jerarquías sociales, donde la arquitectura va ganando en presencia a medida que uno se acerca a la Plaza de Armas.

HISTORIA EN CADA CUADRA

La quinta cuadra era conocida como la calle de los tintoreros. Su nombre no era casual, pues la proximidad a las curtiembres convirtió esta zona en el espacio natural de quienes trabajan el cuero y los tintes.

La cuarta cuadra, conocida como la calle del Castillo, está inspirada en el carácter imponente de sus edificaciones. Entre ellas, destaca la casa de los Pastor, una casona de estilo neoclásico que representa a las familias que fueron consolidándose como parte de la élite arequipeña. Junto a ella, otra edificación muestra el estilo neocolonial.

Casona en la cuarta cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

En la tercera cuadra, conocida como la del Palacio, destacan las imponentes casonas. Entre ellas, el Santuario Eucarístico de Adoración, que tiene en su fachada un escudo azul (emblema internacional de protección). También se ubica la casa de los Goyeneche, que ahora es el Banco Central de Reserva del Perú. “No solo eran casonas, sino palacios”, dijo Palomino.

Tercera cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Templo en la tercera cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antiguo palacio de los Goyeneche en la tercera cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La segunda cuadra fue conocida como la calle de los huérfanos, producto de las familias que quedaron enviudadas después de la Guerra del Pacífico.

Asimismo, la primera cuadra fue conocida como la calle Loyo, de los Loyola. Se exhibe el tambo de jesuitas, donde actualmente funciona la comisaría Palacio Viejo. También se observa la puerta posterior que daba residencia a los jesuitas, que ahora es el barrio de los claustros de la Compañía", expresó.

Antiguo tambo en la primera cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Antiguo palacio de los Goyeneche en la tercera cuadra de la calle Palacio Viejo, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)