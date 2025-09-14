Una jornada de infarto sobre el final se vivió en la cuarta fecha de la etapa provincial del Torneo “Creciendo con el Fútbol”, correspondiente a los partidos de vuelta de la segunda fase, que se jugó en el estadio Arturo Díaz Huerta de Cerro Colorado.

De los 19 partidos jugados, 3 tuvieron que definirse en la tanda de penales. El partido más atractivo de este grupo fue el que se jugó en el Campo 2 por la Sub-7 entre el FC Estudiantil de Cerro Colorado y el Deport Center de Sachaca, que en la ida término 2 a 1 a favor del cuadro cerreño.

En la vuelta, Deport Center igualó la serie a falta de solo 3 minutos para el final, pero en penales salió airoso el FC Estudiantil por 3 a 2.

AVANZAN

Por la Sub-5, EF Atlético de Madrid de Yura clasifica, en la Sub-6, Los elegantes de Cerro Verde de Hunter, FC Talentos de Miraflores y Alcides Carrión de Miraflores, por la Sub-7, AD de Fútbol DASS de Cerro Colorado y FC Estudiantil.

En la Sub-8 clasifican Cantolao de Cayma, FBC Melgar de Hunter, Atlético Madrid de Cerro Colorado, por la Sub-11, Deportivo Atlético Universidad Miraflores, EF Atlético de Madrid de Yura y Alcides Carrión de JLByR.

MÁS

En la Sub-10, San José de Cayma, AQP Junior y Los Elegantes de Cerro Verde lograron avanzar.