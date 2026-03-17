El extremo de FBC Melgar, Cristian Bordacahar, estará alejado de las canchas por al menos un mes y medio tras ser sometido el pasado 15 de marzo a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha, intervención que se realizó con éxito, según informó el club arequipeño.

De acuerdo al parte médico, el futbolista argentino-peruano sufrió una meniscopatía durante el encuentro frente a Cienciano, disputado en la ciudad del Cusco por la Copa Sudamericana, lo que obligó a su inmediata evaluación y posterior intervención quirúrgica.

La ausencia de Bordacahar representa una baja sensible para el equipo dirigido por Juan Reynoso, quien ahora deberá reconfigurar su esquema ofensivo en medio de un momento complicado en lo deportivo. El comando técnico ya evalúa alternativas para cubrir ese sector del campo.

Entre las principales opciones aparecen Jhamir D’Arrigo y Jefferson Cáceres, este último recientemente incorporado tras su paso por el Dunfermline Athletic, que milita en la Scottish Championship. Ambos jugadores podrían asumir el rol de extremo en los próximos compromisos del equipo rojinegro.

Otra alternativa es Pablo Erustes, quien llegó a Melgar con cartel de goleador, aunque hasta el momento no ha logrado consolidarse, posiblemente debido a que no viene siendo utilizado en su posición natural de centrodelantero, lo que ha limitado su rendimiento en el ataque.

El cuadro arequipeño atraviesa una crisis de resultados, con cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, cuatro en la Liga 1 y uno en la Copa Sudamericana, situación que ha generado malestar entre los hinchas en el estadio de la UNSA.

El próximo reto del “Dominó” será ante ADT, este viernes 20 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Unión Tarma, por la octava fecha del torneo local.