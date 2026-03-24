El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, advirtió que no existe sustento legal para aplicar un aumento del pasaje en el transporte urbano de la ciudad, debido a que el sistema aún se encuentra en una etapa preoperativa y no se han cumplido las condiciones necesarias para su implementación plena.

“El modelo de transporte establece una etapa preoperativa y otra operativa. En la preoperativa se sigue aplicando el plan regulador antiguo y, en esas condiciones, los costos fijados originalmente son los que deben prevalecer. No correspondería un incremento del pasaje en ese contexto. Han pasado más de diez años y la municipalidad no ha cumplido con implementar la ruta troncal ni los componentes del sistema, que son requisitos para pasar a la etapa operativa”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la actuación de algunas empresas de transporte, al considerar que el incremento del pasaje y el abandono del servicio constituyen una forma de presión indebida. “Dado que los transportistas unilateralmente reajustan los pasajes e imponen condiciones, lo que generan es una presión o coacción. No pueden imponer tarifas por su cuenta cuando el contrato de concesión no lo permite. Tampoco pueden abandonar el servicio, porque se trata de un servicio público”, enfatizó.

En esa línea, planteó que la salida al conflicto pasa por una adenda al contrato de concesión que permita evaluar un eventual reajuste de manera temporal y sustentada. Además, remarcó que los usuarios no deben asumir las consecuencias de esta situación y exhortó tanto a transportistas como a la municipalidad a retomar el diálogo sin presiones y restablecer el servicio en beneficio de la población.