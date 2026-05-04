La jefa de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Tula Luna, informó que entre enero y marzo del 2026 se registraron 829 defunciones, un 3 % más que en el mismo periodo del 2025.

La funcionaria advirtió que el aumento mantiene una tendencia al alza respecto a años anteriores y se replica en otros municipios, así como en la base de datos del Reniec.

En contraste, los nacimientos experimentaron una reducción significativa. Solo se inscribieron 247 durante los primeros tres meses del año, una cifra muy por debajo del promedio de 400 que se registraba regularmente en periodos similares. Luna consideró llamativa esta caída del 40 %, que refleja un comportamiento demográfico inusual en la ciudad.

La funcionaria también informó que en el primer trimestre se celebraron 107 matrimonios, en su mayoría entre parejas jóvenes de entre 25 y 35 años. Según indicó, los enlaces continúan realizándose de forma diaria, manteniendo una dinámica estable pese a las variaciones en otros indicadores.

En paralelo, el Registro Civil recibió 57 solicitudes de divorcio, principalmente de personas alrededor de los 50 años. Luna señaló que esta cifra se mantiene dentro de los rangos habituales, aunque remarcó que la atención se centra en el aumento de defunciones y la marcada disminución de nacimientos.