A pocas horas del Día de la Madre, Correo hizo un recorrido por el mercado San Camilo y alrededores para consultar el precio de algunos regalos, flores, para dar en esta fecha especial. Además, se ajusta a todos los presupuestos y está en pleno Cercado de Arequipa.

En la sección de flores del centro de abasto, las rosas importadas unitarias se consiguen desde 4 soles, mientras que los arreglos florales parten desde los 15 soles y pueden llegar hasta los 150 soles dependiendo del tamaño y las flores incluidas.

También hay opciones intermedias de 35 y 60 soles, y arreglos con flores artificiales desde 45 soles. Para quienes prefieren algo diferente, los ramos de girasoles y las canastas de flores se ofrecen a 35 soles.

Arreglos florales en el Cercado de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Arreglo floral a 50 soles en el mercado San Camilo de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Arreglos florales en el mercado San Camilo de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Arreglos florales en el mercado San Camilo de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Arreglos florales a 35 soles en el Cercado de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

REGALOS COMBINADOS

Una de las opciones más completas es la canasta con globo, flores, dedicatoria y peluche, disponible desde 28 soles. Para quienes buscan un detalle más práctico, los juegos de tazas están a 20 soles y los ositos de peluche desde los 6 soles.

Ositos desde 6 soles en el Cercado de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Juego de tasas en el Cercado de Arequipa por el Día de la Madre. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)