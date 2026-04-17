El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Erick Quispe G. (50) por el delito de tocamientos indebidos en agravio de su menor de 4 años de edad. Los hechos ocurrieron en una feria del distrito de Miraflores, en la ciudad de Arequipa.

La medida fue obtenida por el Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, tras sustentar la existencia de graves elementos de convicción en contra del imputado.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la noche del último martes en la Feria del Altiplano. La menor se encontraba sola en la zona de estacionamiento, esperando a que su madre terminara sus labores en un stand.

En ese contexto, el acusado se habría acercado a la niña, entablado conversación y posteriormente cometido el presunto delito. Incluso, según la denuncia, le ofreció dulces con la intención de que lo acompañara.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo sustentó que existen fundados y graves elementos de convicción contra el investigado como el presunto autor. También acreditó que existe peligro de fuga debido a que el imputado vive en el inmueble de sus padres, no tiene familia, ni cuenta con un trabajo; y la sanción a imponerse no será menor a 9 años de pena privativa de la libertad.