Parte del techo del local social del PP.JJ. Santa María de Guadalupe, distrito de Sachaca, se desprendió, dejando inoperativo el centro infantil “Alegre Compartir” del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el cual funcionaba en el segundo piso.

Debido a este incidente, 20 niños quedarán sin atención hasta que las autoridades locales tomen acciones inmediatas para reubicar a los menores.

Sucede que el desprendimiento de ladrillos ocurrió en el local social (primer piso), cuando los dirigentes del PP.JJ. se acercaron la noche de este jueves y advirtieron sobre el hecho. Si bien no se encontraba nadie, la situación ponía en riesgo la vida de los pequeños, quienes acudían al Cuna Más, situado en el segundo nivel, por lo que se determinó el cierre de todo el salón comunal.

Actualmente, se evalúa la inhabilitación definitiva y la demolición del local, dejando a la comunidad sin su único espacio para reuniones, misas y actividades sociales.

Ante esta situación, dirigentes se apersonaron una vez más al establecimiento e indicaron que el programa funciona desde hace más de 10 años.

“Queremos darles solución al Cuna Más. Se puede habilitar un ambiente que está a pocos metros para los niños (...) Es el único espacio que teníamos para reuniones, misas. Lo que estamos viendo es que estas actividades se realicen afuera, en el patio”, dijo Mirian Ancocalle, parte de la directiva del PP.JJ.

Asimismo, informaron que funcionarios del municipio distrital se constataron en el lugar, confirmando los daños. Ante ello, se habría dispuesto la clausura.

Colapsa techo de local social y deja sin atención a 20 niños de Cuna Más, en Sachaca. Foto: GEC.

Colapsa techo de local social y deja sin atención a 20 niños de Cuna Más, en Sachaca. Foto: GEC.