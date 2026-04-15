El Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva para David J. Villegas S. (24) y Adrián M. Rojas (37) por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa, tras intentar asaltar a la recepcionista de un hostal en el distrito de Cerro Colorado. El hecho ocurrió la madrugada del 6 de abril en el “Hostal Real”, ubicado en el sector de Semirural Pachacútec, del distrito cerreño.

Según la investigación fiscal, ambos llegaron al establecimiento con la intención de sustraer dinero. Las cámaras de seguridad registraron cómo Villegas Salazar se cubrió el rostro con la capucha de su casaca antes de tocar el timbre, mientras Mamani Rojas se posicionaba detrás de él.

Cuando la agraviada abrió la puerta, Villegas ingresó violentamente, le exigió el dinero y la jaloneó del brazo izquierdo. La víctima pudo soltarse y cerrar la puerta de vidrio del local, frustrando el robo. No obstante, Villegas extrajo de su cintura un arma (según informe balístico, era una réplica idónea para intimidar), apuntó hacia la agraviada, amenazando con que iban a regresar.

La pronta alerta de la víctima permitió que la Policía Nacional interviniera a los sujetos minutos después en la Av. Los Incas, hallando el arma en poder de Villegas Salazar.

Cabe mencionar que durante las diligencias preliminares, Adrián proporcionó el nombre y DNI de su hermano para evadir la justicia, pero poco después su identidad fue descubierta gracias a la consulta biométrica.

Asimismo, ambos investigados registran sentencias previas con penas convertidas a jornadas de prestación de servicios por delitos de robo y hurto agravado. Con esta información y otros sustentos, se determinó la prisión.