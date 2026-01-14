El hospital Honorio Delgado ha dado un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de donación de órganos con la implementación de su Unidad de Procura que, en adelante, permitirá identificar, registrar y acompañar a los potenciales donantes, como antesala al futuro proceso de ablación de órganos para trasplante.

El médico intensivista Dangelo Montesinos, integrante del equipo responsable, explicó que esta unidad funcionará dentro del Área de Cuidados Intensivos y cumplirá una labor fundamental, como es la recopilación de información clínica y ordenada sobre pacientes que podrían convertirse en potenciales donantes.

ACCIONES

Para ello se elaborará un registro estadístico confiable sobre cuántos pacientes llegan al hospital con daño neurológico severo, cuántos evolucionan hacia muerte encefálica y cuáles son las patologías asociadas más frecuentes.

Esta información esencial permitirá avanzar hacia la ablación o extracción de órganos que hoy en día, en Arequipa, solo se realiza en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo de Essalud. Actualmente, el trabajo en el Honorio Delgado se centra en el mantenimiento del potencial donante; es decir, estabilizar sus funciones hormonales, hemodinámicas y ventilatorias tras confirmarse la muerte encefálica, hasta que se concrete la donación o se produzca la negativa familiar.

La intención es que el hospital pueda incorporar mayor equipamiento de laboratorio, capacitación de personal y fortalecimiento del soporte quirúrgico para que se puedan realizar las extracciones directamente y cerrar toda la cadena del proceso de donación. “La intención ya está en marcha desde la creación de la unidad. Somos el hospital más grande del sur del Perú y debemos crecer hacia ese objetivo”, sostuvo Montesinos.