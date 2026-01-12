Un grupo de adultos mayores de 60 años realizó hoy en la mañana una protesta en la puerta principal del hospital regional Honorio Delgado Espinoza para exigir la contratación de médicos geriatras que garantice una atención digna y oportuna.

“No nos están dando citas porque dicen que hay menos médicos. Venimos y no hay cupos, cómo puede ser posible que nos tengan mendigando una atención”, dijo Rosa, una de las adultas mayores que participó en el plantón.

REDUCCIÓN

La médico Arely Apaza, encargada del Área de Geriatría, señaló que el servicio contaba con siete médicos geriatras, pero uno de ellos dejó de laborar el año pasado al jubilarse, mientras que el segundo, que era una plaza CAS, renunció por temas de salud.

La especialista sostuvo que el problema surgió porque la plaza orgánica que fue liberada fue utilizada para que un médico de otra especialidad pueda nombrarse; mientras que la plaza por contrato solo fue convocada por siete días en diciembre. “Queremos que en el nuevo concurso sean dos los médicos que se convoquen”, dijo.

Cada año, la población adulta mayor atendida en el hospital Honorio Delgado Espinoza se incrementa entre un 25 a 30 por ciento, según los médicos del Área de Geriatría. Sin embargo, en vez que se incremente con mayor personal para la atención adecuada de este grupo vulnerable, se han perdido dos especialistas, afectando las atenciones hace más de un mes.