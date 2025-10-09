Una trágica jornada se vivió la tarde del miércoles 8 de octubre en la playa Petar, ubicada en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, donde dos trabajadores del megaproyecto de agua y desagüe perdieron la vida tras caer desde un acantilado y ser arrastrados por las aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con información oficial, las víctimas fueron identificadas como Jirson Antoni Francisco Malpartida, de 27 años, y Percy Pardo Príncipe, ambos integrantes del personal que labora en las obras del mencionado proyecto en Chala. Testimonios recabados por las autoridades indican que ambos se encontraban en la zona conocida como “El Petar” cuando, aparentemente, uno de ellos cayó accidentalmente al mar, y su compañero intentó rescatarlo sin éxito, siendo ambos atrapados por la fuerte corriente marina.

El cuerpo de Jirson Malpartida fue hallado sin vida aproximadamente a 50 metros mar adentro, gracias al trabajo conjunto de efectivos policiales, personal de serenazgo y pescadores locales, quienes realizaron labores de rescate con botes artesanales. En tanto, Percy Pardo Príncipe continúa desaparecido, pese a los intensos esfuerzos desplegados por las brigadas de búsqueda que enfrentan condiciones adversas debido al fuerte oleaje y la peligrosidad del sector.

Familiares de las víctimas, visiblemente afectados, solicitaron a las autoridades una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y garantizar que se mantenga la búsqueda hasta la recuperación total de los cuerpos.

Este lamentable suceso ha causado profunda consternación en la población de Chala, especialmente entre los trabajadores del megaproyecto de agua, quienes se unieron en muestras de solidaridad hacia las familias de los fallecidos.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a extremar medidas de precaución en las zonas costeras, especialmente en áreas de alto riesgo, ante el incremento del oleaje y las condiciones peligrosas del mar.