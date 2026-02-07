La Fiscalía de Prevención del Delito advirtió que dos instituciones educativas del distrito de Sachaca se encuentran en graves condiciones estructurales. Uno de ellos es el emblemático Colegio José Luis Bustamante y Rivero (I.E. 40074). Según la fiscal Ana Cecilia Cordero, la institución presenta daños estructurales irreparables en su pabellón de primaria, lo que obligará al cierre de siete aulas y pone en riesgo el inicio de clases para 250 niños.

Tras una inspección, se reveló que el pabellón destinado al nivel primario tiene medio siglo de antigüedad y sufre de graves filtraciones de agua que ponen en riesgo la estabilidad de la construcción. Según la representante del Ministerio Público, la situación es delicada. “Esto ya no es un tema de mantenimiento simple. Se requiere un estudio de estabilidad estructural inmediato para determinar si el edificio puede seguir en pie”, comentó Cordero.

Debido al peligro inminente de derrumbe y desprendimiento de techos, la UGEL Norte dispuso el cierre total del pabellón afectado. La institución educativa alberga los niveles de primaria y secundaria, con alrededor de 250 alumnos por nivel; sin embargo, los menores perjudicados son los de nivel primaria que venían estudiando en las aulas clausuradas, por lo que también se realizará la construcción de aulas de contingencia como medida temporal.

Previamente, el director de la Ugel Norte, William Abarca, informó que el colegio cuenta con un expediente técnico elaborado por la Municipalidad de Sachaca, el cual contempla la reconstrucción del plantel y que hasta el momento no existe una entidad que asuma el financiamiento del proyecto. Ante esta situación, la Fiscalía de Prevención del Delito hizo un llamado urgente al Gobierno Regional de Arequipa, al ser la única instancia con capacidad para financiar una intervención de esta magnitud.

PROBLEMAS EN INICIAL SACHACA

Por otra parte, la institución educativa de nivel inicial Santa Gertrudis de Sachaca se encuentra en una situación similar. Según detalló la fiscal, todo el área administrativa y el pabellón que alberga la cocina se encuentran inhabitables. Informó que las filtraciones de agua no solo afectan los techos y paredes, sino que el líquido está discurriendo a través de las conexiones eléctricas.

Con el fin de evitar la pérdida del año escolar, la UGEL Norte dispuso que los 70 niños de nivel inicial de 5 años continúen sus actividades en el área de Psicomotricidad. Ante este escenario, la fiscal reiteró el pedido de intervención del Gobierno Regional de Arequipa, a fin de pasar de simples trabajos de mantenimiento a una renovación estructural. “Me parece preocupante que se necesite una intervención ya a nivel del Gobierno Regional para estos colegios de Sachaca”, afirmó.

COLEGIO EN RISGO EN CAYMA

En el distrito de Cayma, la institución educativa primaria N.° 40606 Seúl enfrenta serias deficiencias de infraestructura debido a que un proyecto ejecutado en 2017 no ha sido liquidado hasta la fecha, situación administrativa que impide nuevas inversiones. Hasta el momento se tienen cinco ambientes inhabitables.

“En el 2023 solicitamos formalmente a la Municipalidad Distrital de Cayma el mejoramiento del colegio, pero se nos respondió que no era posible intervenir debido a un proyecto de construcción ejecutado en el año 2017 que hasta hoy no ha sido liquidado. Esta situación administrativa impide cualquier nueva inversión”, declaró el director del colegio, Eddie Rodríguez Pari.

ESPERAN AMBIENTES

Las instalaciones del nivel primario del colegio José Luis Bustamante y Rivero tienen 50 años de antigüedad, por lo que actualmente se encuentran inhabitables. Esto obliga a los padres a buscar otro colegio o tener que esperar a ser reubicados en otras instalaciones.