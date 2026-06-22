La carrera electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026 comenzó a tomar forma en las provincias de Camaná, Caravelí e Islay, donde un total de 29 listas fueron inscritas para disputar las alcaldías provinciales. Entre los candidatos figuran alcaldes distritales, regidores y otras autoridades actualmente en funciones que participarán en la contienda electoral que tendrá como día de votaciones el 4 de octubre.

POSTULANTES A CAMANÁ

La provincia de Camaná concentra la mayor cantidad de postulaciones. Entre los candidatos figura Manuel Erasmo Granda Carnero, actual alcalde distrital de José María Quimper, quien encabeza la propuesta del movimiento regional Yo Arequipa. También aparece Jonathan Ronny Machado Rivera, alcalde distrital de Samuel Pastor, inscrito por Alianza Electoral Renovación Popular.

La participación de autoridades en funciones en Camaná no se limita a los alcaldes distritales. Washington Manuel Quilla Huayapa, actual regidor de la Municipalidad Provincial de Camaná, fue inscrito como candidato a la alcaldía provincial por Perú Primero. Asimismo, la lista de Renovación Popular incluye a integrantes del concejo distrital de Samuel Pastor, entre ellos Patricia Supho Velásquez y Luis Cruces Montoya, quienes acompañan la candidatura de Jonathan Machado.

A las autoridades en funciones que participarán en el proceso electoral también se suma la alcaldesa distrital de Quilca, Yesenia Condori Yapo. La burgomaestre fue inscrita como candidata a primera regidora provincial en la lista de Somos Perú.

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POSTULANTES A CARAVELÍ

En la provincia de Caravelí fueron inscritas siete listas para competir por la alcaldía provincial. Entre los postulantes destaca Marcos Amet Laura Dávalos, actual alcalde distrital de Cháparra, quien encabeza la lista de Ahora Nación. A él se suma Juan Flavio Aranguren Montoya, alcalde de Yauca, inscrito por Alianza para el Progreso para intentar alcanzar el principal cargo municipal de la provincia.

De igual manera, Agustín Condori Motta, actual burgomaestre de Chala, lidera la lista de Fe en el Perú. Su candidatura se encuentra acompañada por regidoras de la comuna, Rocío Gamero y Yesenia Aco.

Otro de los casos que resalta en Caravelí es el de Luis Lava Mendoza, alcalde distrital de Atiquipa, quien no postulará a la alcaldía provincial, pero sí integra la lista de Alianza Electoral Renovación Popular como candidato a primer regidor.

POSTULANTE A ISLAY

La provincia de Islay, por su parte, registra diez listas inscritas para la alcaldía provincial. Entre los candidatos figura Abel Gregorio Suárez Ramos, actual alcalde distrital de Cocachacra, quien postula por Alianza para el Progreso. También participa Fernando Alfredo Camargo Huayna, alcalde distrital de Deán Valdivia, inscrito por el Partido Demócrata Verde.

Uno de los casos que más llama la atención en Islay es el del actual alcalde provincial, Richard Ale Cruz. La autoridad fue inscrita como primer regidor en la lista de Yo Arequipa encabezada por Kelly Orquídea Salas Ramírez. Con esto podría ocupar nuevamente el cargo de alcalde en caso de renuncia o vacancia, una figura que están usando varios burgomaestres para asegurase un puesto en la municipalidad donde esperan “reelección”.

La contienda en Islay también tendrá entre sus protagonistas a Miguel Román Valdivia, candidato de Acción Popular y exalcalde provincial de Islay. La exautoridad dirigió la comuna provincial anteriormente tras haber sido previamente alcalde distrital de Cocachacra, y ahora buscará retornar al sillón municipal en las elecciones de 2026.

CANDIDATOS INSCRITOS A LA MUNICIPALIDAD DE CARAVELÍ

1.Oswaldo Baltazar Velásquez Huarcaya

2.Isaías Challco Figueroa

3.Marcos Amet Laura Dávalos

4.Juan Flavio Aranguren Montoya

5.Agustín Condori Motta

6.Tulio Ernesto Navarro Neyra

7.Roberto Gerardo Vásquez Pisco

CANDIDATOS INSCRITOS A LA MUNICIPALIDAD DE ISLAY

1.Carlos Manuel García Cortez

2.Julio Esteban Milon Guzmán

3.Marco Antonio Manuel Sanhueza Luque

4.Kelly Orquídea Salas Ramírez

5.Miguel Román Valdivia

6.Domingo Román Suárez Ramos

7.Abel Gregorio Suárez Ramos

8.Fernando Alfredo Camargo Huayna

9.Edilberto De La Cruz Salazar Zender

10.Ada Sofía Pérez Vásquez

CANDIDATOS INSCRITOS A LA MUNICIPALIDAD DE CAMANÁ

1. Irvin Luis Márquez Canales

2.Jonathan Ronny Machado Rivera

3.Julio César Dávila Dávila

4.Fernando Emilio Rivas Rosas

5.Manuel Erasmo Granda Carnero

6.Luz María Carazas Carnero

7.Julio César Monroy Quispe

8.Nancy Isabel Calcina Barrios

9.Nolverto Mario Chambi Linares

10.Frank Pastor Mendoza

11.Washington Manuel Quilla Huayapa

12.Yurbi Ángela Molina Díaz

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