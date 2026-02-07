De los 6 parlamentarios por Arequipa, 5 sueñan con continuar en el Congreso de la República, ya sea a través de la Cámara de Diputados o de Senadores; algunos más osados confían en obtener votos a nivel nacional e incluso cambiando de jurisdicción.

Alex Gonzales Paredes (Somos Perú), Jaime Quito Sarmiento (Juntos Por el Perú) y María Agüero Gutiérrez (Perú Libre) buscan integrar el Senado, distrito electoral nacional; los tres antes mencionados figuran como candidatos inscritos a las Elecciones Generales 2026 al superar el periodo de tachas.

En el caso de Diana Gonzales Delgado (Avanza País), postulará como diputada para representar a la región Lima. Su inscripción aún no está completa, a falta del pronunciamiento final del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 para finiquitar su inscripción.

Por su parte, Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) encabeza la lista de candidatos a diputados por Arequipa; al igual que en el caso anterior, la lista aún no figura como inscrita, faltando el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Arequipa 1. En ambos casos se encuentran en apelación por la inadmisibilidad de otros candidatos que integran las fórmulas.

REGRESAN

Pero el sueño no solo es para quienes quieren reelección, sino también para aquellos que buscan un nuevo periodo parlamentario. Tal es el caso de Marco Falconí Picardo (Partido País Para Todos), que postula como senador nacional.

También se encuentran los excongresistas Héctor Arias Cáceres (Partido Democrático Federal) y Gustavo Rondón Fudinaga (Alianza Para el Progreso), ambos candidatos a la Cámara de Senadores representando a Arequipa. Los tres mencionados figuran como inscritos.

Salvo alguna renuncia hasta el 11 de febrero, un expediente de exclusión o tacha hasta antes del 26 de febrero, todos estos candidatos participarán sin problemas en los comicios del 12 de abril.