“Por una salud digna, seguridad y desarrollo regional”; bajo ese lema, Yuri Vilca Rojas, médico cirujano de EsSalud, busca llegar a la Cámara de Diputados por Arequipa por Fuerza y Libertad, pese a que el galeno tiene una serie de cuestionamientos con presuntas irregularidades en la Red Asistencial Arequipa (RAA), entre el 2019 y 2022, detectadas por la Contraloría.

HISTORIAL DE MÉDICO

El médico, actualmente parte del personal del Hospital III Yanahuara, llegó a ser gerente general del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) en el 2023, teniendo paso por jefaturas de la RAA y como asesor de la presidencia ejecutiva.

En el 2024, un informe de la Contraloría lo involucró junto a otros directivos por la contratación de alquiler por 6 meses de un tomógrafo para el Hospital III de Yanahuara por 3 millones 499 mil soles; en ese momento, Yuri Vilca era gerente encargado de la RAA. En otro informe, se señala que habría tenido participación en la contratación de la implementación de los ambientes del Melitón Salas Tejada, favoreciendo a una empresa mediante contratación directa, por S/ 5,9 millones.

En ambos casos, se dieron durante la época de la pandemia, cuando Martín Vizcarra era presidente de la República.

El tercer informe en el que se menciona al médico data del 2024, donde se advierte que funcionarios de EsSalud no realizaron el inventario físico de bienes muebles patrimoniales durante el 2021 y 2022.

CANDIDATURA

La solicitud de inscripción del citado candidato fue declarada inadmisible y posteriormente improcedente por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 debido a que la solicitud de licencia sin goce de haber presentada carecía de fecha y sello de recepción del cargo.

Frente a ello, el 23 de enero se le concedió una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual aún no dio una fecha para la audiencia.