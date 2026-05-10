La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo públicas las listas de precandidatos inscritas por las organizaciones políticas para los comicios primarios de las Elecciones Regionales y Municipales, donde 24 partidos de alcance nacional y 4 movimientos regionales apuntan a ser los sucesores de Rohel Sánchez en el cargo de gobernador regional de Arequipa.

Las elecciones primarias se realizarán el 17 y 24 de mayo, bajo la modalidad de afiliados y de delegados, respectivamente; para ello, todas las organizaciones presentaron sus listas ante la ONPE el pasado 9 de abril. Aunque podían presentarse más de una lista por agrupación política, estas 28 organizaciones optaron por presentar listas únicas para la Región.

De las 28 listas presentadas, solo 17 cuentan con un precandidato con nombre y apellido en el cargo de gobernador regional, mientras que las restantes han optado por dejar este espacio para una libre designación que se conocerá durante el proceso de inscripción de candidaturas posterior a las elecciones primarias.

Entre estas agrupaciones que decidieron mantener en reserva a sus candidatos se encuentran Alianza Para el Progreso, Arequipa Avancemos, la Alianza Electoral Venceremos, Fuerza Ciudadana, Fuerza Popular, Juntos Por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Patriótico del Perú, Partido Político ADP y Perú Primero.

VICEGOBERNADORAS DE AREQUIPA

Cabe precisar que en los casos de Arequipa Avancemos y Juntos por el Perú (JP), aunque dejan a libre designación el cargo de gobernador regional, sí asignaron a un precandidato para vicegobernadores; en el caso de Arequipa Avancemos, se trata de Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, la exgobernadora regional, mientras que en JP Karen Torres Velarde ocupa este cargo.

Respecto al cargo de vicegobernador, 17 de las agrupaciones políticas optaron por dejar el espacio para una designación libre, por lo que solo 9 organizaciones políticas presentan una lista de precandidatos con la plancha asignada en su totalidad, siendo estas la Alianza Electoral Trabajadores y Emprendedores – Comunidad Inka Perú, Yo Arequipa, la Coalición Tierra Verde, Frepap, Partido Aprista Peruano, Todo con el Pueblo, Primero la Gente y Salvemos al Perú.

Cabe señalar que Yo Arequipa aspira a poner en el cargo de gobernador regional a Berly Gonzales Arias, actual gerente general de la gestión de Rohel Sánchez. De darse su victoria en las elecciones primarias, el funcionario de confianza de Sánchez deberá presentar la solicitud de licencia a su cargo el 8 de junio a más tardar.

Gonzales Arias no es el único funcionario de la Región en estar dentro de la lista; para los cargos de consejeros regionales también se encuentran la exgerente regional de Educación y actual asesora Cecilia Jarita Padilla, así como el asesor Marco Antonio Briones.

Como autoridad actual, el consejero regional por Arequipa, César Huamantuma, es el precandidato a la Región por Arequipa, Tradición y Futuro, mientras que como autoridad renunciante, el exalcalde de Majes, Jenry Huisa, encabeza la lista regional de Ahora Nación.

De otro lado, Arequipa Avancemos será la única agrupación política en hacer uso de elecciones de afiliados para sus elecciones primarias; el resto lo hará mediante delegados.

PRECANDIDATOS

Trabajadores y Emprendedores Roger Hancco Ancori

Renovación Popular: Harold Rodríguez Quispe

Arequipa, Tradición y Futuro: César Huamantuma Alarcón

Fuerza Arequipeña: Alfredo Zegarra Tejada

Yo Arequipa: Berly González Arias

Acción Popular: Edwin Martínez Talavera

Ahora Nación: Jenry Huisa Calapuja

Coalición Tierra Verde: Milco Torres Barrionuevo

Fe en el Perú: César Soto Anquise

Frepap: Lourdes Huarsaya Calizaya

Apra: Efraín Aguilar Gonzáles

Somos Perú: Héctor Herrera Herrera

Todo con el Pueblo: Luisa Flores Carrera

Primero La Gente: Fernando Luque Ruiz de Somocurcio

Salvemos al Perú: César Ardiles Saravia

Libertad Popular: Antonio Núñez Salas