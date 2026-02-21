Las intensas lluvias registradas hasta el momento en la región de Arequipa afectaron a 35 establecimientos de salud, entre ellos, 12 puestos, 19 centros de salud, tres hospitales y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur).

Así lo informó el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Leonardo Rojas Mezarina, quien en su visita a la ciudad de Arequipa aseguró que los daños no han impedido la operatividad de los servicios ni la atención a los pacientes.

Dentro del reporte, comunicó que las filtraciones e inundaciones se dieron en las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Condesuyos, Castilla, La Unión y Caylloma. De este informe, se registraron 2 fallecidos y 5 heridos (1 en hospital Honorio Delgado y 4 en Goyeneche).

“Se va a identificar los lugares afectados, entrega de logística en estos días, carpas de campaña, atenciones ambulatorias, Minsa móvil (campañas de salud) para brindar el apoyo (...) Se evaluará la presencia del presidente del Perú“, sostuvo Leonardo Rojas en conferencia de prensa.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Walther Oporto, informó que el hospital Goyeneche fue el establecimiento más afectado, debido a la inundación de sus instalaciones eléctricas y la afectación de dos salas quirúrgicas, las cuales ya fueron intervenidas. Debido a esta emergencia, señaló que se ha dispuesto la reparación del techo de este nosocomio, así como del centro de salud de Ciudad Blanca.

“Se nos ha informado que van a sacar disposición especial para que, a través de FONCOR (Fondo de Compensación Regional), estos establecimientos de salud sean intervenidos, porque el problema es presupuestal generalmente y se va a paliar, y recordar que hay muchos establecimientos en construcción”, explicó el funcionario, respecto a los centros que les falta mantenimiento.