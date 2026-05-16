FBC Melgar femenino no tuvo piedad, pues desplegó su mejor fútbol este viernes 15 de mayo al golear 4-0 a UNSAAC de Cusco en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

El partido se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de Mollebaya. Las arequipeñas tomaron el control del partido desde el pitazo inicial y no dejaron respiro a su rival, pues los goles fueron anotados por Melicia Aguilar, Raquel Bilcape, Alba Soto y Margarita Vásquez.

Con estos resultados, Melgar se mantiene en el quinto lugar, con aspiraciones de llegar al cuarto lugar de la clasificación.

El Dominó ya piensa en la siguiente fecha, consciente de que la regularidad será la clave para seguir protagonizando en la Liga Femenina.

Asimismo, el siguiente reto para el FBC Melgar será en su visita a Killas en la capital.