Margarita Condori Quispe (41) se dedicaba a la venta ambulatoria en Arequipa y tenía intención de marcharse de la ciudad para poner su propio negocio en el distrito de Vítor. Ese sueño fue interrumpido salvajemente al interior de una pequeña habitación en el distrito de Yura, donde fue asesinada. Su familia acudió ayer a la morgue central para retirar sus restos y cumplir en parte el deseo de la víctima.

La hermana de Margarita refirió a Correo que hace cinco años perdió al padre de su hija y, para tratar de olvidar aquel doloroso episodio y buscar recursos para ella y su pequeña, decidió salir de Vitor y venir a la ciudad, instalándose en el sector de Zamácola, en Cerro Colorado. Sin oficio, pero con mucha voluntad y esfuerzo, comenzó a trabajar vendiendo de manera ambulatoria gelatinas y marcianos.

SITUACIÓN

Ella no tenía un lugar fijo de venta, caminaba por Cerro Colorado y también lo hacía por el mercado San Camilo, en el Cercado. Siempre se trabajaba sola, dijo la hermana de Margarita.

Recientemente, la vendedora le dijo a su familia que quería volver al valle y, con el dinero que había logrado juntar, instalar un pequeño negocio en el sector de Barrionuevo; incluso, hace poco tiempo había enviado la mayoría de sus pertenencias a su vivienda en el valle para hacer realidad su objetivo. Sin embargo, sus planes no se concretaron.

LLAMADA

La hermana de Margarita sostuvo que la tarde del viernes, ella la llamó para pedirle un yapeo de 50 soles para pagar la atención con su dentista. Ya por la noche, la volvió a llamar para decirle que iba a reemplazar a alguien en un trabajo. “No me dijo qué trabajo iba a hacer, con quién ni dónde; una mujer que estaba con ella me dijo por el celular de mi hermana que eso iban a hacer y luego me cortó”, señaló.

Desde entonces no supieron más de la ambulante y, como no volvió a su casa, comenzaron a llamarla sin obtener respuesta. Al día siguiente, los familiares ubicaron a la odontóloga que atendió a Margarita y confirmó que la había visto. Le preguntaron si sabía algo de ella y la respuesta que dio la profesional fue que escuchó que la llamaron por celular y Margarita le respondió a su interlocutor que “ya iba a ir a su encuentro”, pero nada más.

NO ERAN PAREJA

Mientras la familia hacía sus propias averiguaciones para ubicarla, desde la asociación Camineros Empleados 2 de Yura, se reportaba el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de la habitación que Simión Cruz G. alquilaba desde hace cuatro meses. La mujer que falleció desangrada por los múltiples cortes que le hicieron en el pecho y el cuello, resultó ser Margarita.

Su hermana sostuvo que nadie en su familia conocía que la víctima tenía una relación amorosa. “Ellos no son pareja, no conocemos a ese hombre, nunca hemos escuchado su nombre”, dijo tajantemente la hermana de la fallecida tras sostener que lo único que quieren es que se investigue y se ubique al responsable de su muerte. Otro de los hermanos deslizó la posibilidad de conocer al sospechoso, pues dijo que sí podían hacer una denuncia contra alguien directamente, pero no agregó más.

Tras la identificación plena de la víctima y el reconocimiento por parte de su hija, el cadáver de Margarita fue retirado de la morgue central para ser trasladado hasta Vítor, donde será enterrado en el cementerio municipal. Del sospechoso no se sabe más que es natural de Cusco, laboraba en construcción y que está no habido desde que se halló el cuerpo de la vendedora, por quien tiene mucho que responder.

PRIMER FEMINICIDIO DE 2026 EN AREQUIPA

El feminicidio de Margarita Condori es el primero que se registra en Arequipa en lo que va del 2026. El año pasado hubo cuatro y, de acuerdo a la información de la Fiscalía, todos los imputados cumplen con prisión preventiva a la espera de su condena; en 2025 hubo más de 16 mil denuncias por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar.