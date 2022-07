El arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, lamentó y criticó la situación de la crisis política en la que vive el Perú. Durante la liturgia por la Misa y Te Deum por el 201 Aniversario de la Independencia Nacional, señaló que hay un mayor virus que el de la pandemia de la COVID-19.

Recordando la parábola de los talentos, el representante de la iglesia católica en Arequipa, señaló que los talentos de las personas fueron dados para el bien común y no buscar intereses propios.

“Celebramos 201 años de independencia nacional y no lo celebramos en la mejor de las situaciones, esta pandemia que no termina de pasar, pero sobre todo este virus que no sabemos cómo ni cuándo se comenzó a introducir en nuestro Perú y que nos está haciendo tanto daño, parece que la gran mayoría de nuestras autoridades están radicalmente incapacitadas para llegar a acuerdos mínimos en función del bien común”, dijo Del Río Alba.

LEA TAMBIÉN: JEE de Arequipa admite primeras dos listas para la alcaldía de Arequipa

Desde la Basílica Catedral de Arequipa, manifestó que alrededor se observa una división por doquier. “División en las altas esferas, pero también en los barrios, en las familias. División en los distritos”.

Alcalde Omar Candia Aguilar, gobernadora Kimmerlee Gutiérrez acudieron a Misa y Te Deum por Fiestas Patrias| FOTO: Leonardo Cuito

Inmerso en lo que sucede en el país, el Arzobispo resaltó que la crisis política y económica tiene un impacto en toda la sociedad, pero más en quienes menos tienen. En niños que no tienen recursos para acceder a colegios, ancianos que suplican por una atención médica.

Sin embargo, señaló que la vacancia o las nuevas elecciones no serían las soluciones a los problemas del país, sino buscar la unidad y el apoyo en Dios.

En ese sentir, cuestionó que miles de millones sean perdidos por la corrupción según informes de la Contraloría. Lamentó que esos millones no hayan sido utilizados para mejorar infraestructuras educativas y de salud.