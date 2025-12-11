El Gobierno nacional aprobó en el presupuesto anual del 2026 el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar las obras proyectadas para el destino turístico Arequipa-Valle del Colca, por 331 millones de soles.

Jorge Meza, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, indicó que con esta aprobación en la Ley de Presupuesto de 2026 se garantiza los recursos para financiar 33 proyectos entre Yura, San Juan de Tarucani, Maca, Chivay, planteados para fortalecer el turismo entre Arequipa y Caylloma.

Sin embargo, la ejecución de obras no empezará de manera inmediata, pues aún falta elaborar perfiles y expedientes técnicos, por lo que estima que esta gestión podría dejar al 2026 los estudios de perfil y a nivel de expediente técnico para que la siguiente gestión inicie con la construcción de proyectos como la restauración de los templos colapsados a causa del sismo en el valle del Colca.

En el paquete de obras también se incluyó el mejoramiento del Mirador de la Cruz del Cóndor en Cabanaconde, el mejoramiento de las cataratas de Capúa, el pueblo de La Calera en Yura. En Transporte se consideró en mejorar la vía de Sibayo, Tuti, San Juan de Tarucani, entre otros.

IDEA

De los 33 proyectos, solo 17 tienen viabilidad con algún avance en estudios a nivel de perfil y 16 están a nivel de idea, por lo que en el 2026 se debe tener la viabilidad de las inversiones. Estos proyectos con enfoque del mejoramiento de infraestructura, accesibilidad y servicios turísticos están centrados en los ejes de turismo, cultura, transporte (vías), salud, ambiente y saneamiento (agua y desagüe).

En octubre del 2026 se tendría el primer desembolso presupuestal para realizar los estudios, considerando que la ejecución del proyecto piloto realizado en Arequipa por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comprende 5 años.