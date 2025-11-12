El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación para establecer responsabilidades por el accidente ocurrido en la región Arequipa.
A través de X, la institución precisó que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná está realizando “diligencias urgentes e inaplazables en Ocoña”, la jurisdicción donde ocurrió la tragedia."
“Los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del siniestro para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres”, se lee en la publicación.
“Asimismo, se dispuso la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho”, añadió.
Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló mediante un comunicado que colabora en la investigación de las causas del accidente, poniendo a disposición de las autoridades competentes “todos los recursos técnicos y la información de nuestra competencia”.
“Hacemos un llamado enfático a todos los conductores y empresas de transporte a priorizar en todo momento la seguridad vial, actuando con prevención y responsabilidad para evitar accidentes de tránsito”, indicaron.
Te puede interesar
- PJ ordena a la JNJ que reponga a Delia Espinoza
- Ollanta Humala: Ejecutivo destina más de 290 mil soles para defensa legal del expresidente por el Caso Gasoducto
- Corte Suprema de Brasil anuló evidencias obtenidas contra Nadine Heredia en investigación por caso Odebrecht
- Harvey Colchado anunció su postulación al Congreso: Evaluaré con qué partido lo podría hacer
- Presentan denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular
- JEE Pacasmayo solicitó descargo de trabajador que utilizó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori