El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación para establecer responsabilidades por el accidente ocurrido en la región Arequipa.

A través de X, la institución precisó que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná está realizando “diligencias urgentes e inaplazables en Ocoña”, la jurisdicción donde ocurrió la tragedia."

“Los fiscales provinciales Luis Supo Ramos y Jorge Medina Chávez, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del siniestro para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres”, se lee en la publicación.

“Asimismo, se dispuso la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho”, añadió.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un ómnibus en Ocoña, que cayó a un barranco luego de colisionar con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando se dirigía a la ciudad de… pic.twitter.com/f8Q3xEiph2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

Por su parte, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló mediante un comunicado que colabora en la investigación de las causas del accidente, poniendo a disposición de las autoridades competentes “todos los recursos técnicos y la información de nuestra competencia”.

“Hacemos un llamado enfático a todos los conductores y empresas de transporte a priorizar en todo momento la seguridad vial, actuando con prevención y responsabilidad para evitar accidentes de tránsito”, indicaron.