Dos excolegios, uno en La Tomilla y otro en Carmen Alto, Cayma, son los posibles locales a los que la Gerencia Regional de Educación se mudará temporalmente si es desalojada de su sede en La Recoleta.

La gerente regional de Educación, Cecilia Jarita, informó que la comisión especial que evalúa estos dos recintos, emitirá su informe a la siguiente semana y tras la aprobación, se tendrá que elaborar el plan de contingencia para el traslado, mientras se elabore el expediente técnico y se construya el primer local propio, en el distrito de Paucarpata.

Aunque no precisó nombres de los colegios, Jarita indicó que los ambientes no están acondicionados para trabajos administrativos, por lo que tendrá que invertirse para su acondicionamiento. En ese escenario, considerando los trabajos y los plazos, la funcionaria no cree posible que el traslado sea este año, sino al siguiente.

DESALOJO

Cabe recordar que el juzgado dispuso la desocupación del inmueble el 20 de setiembre del 2024, debido al vencimiento del alquiler con la iglesia La Recoleta de la Orden Franciscana en el año 2022 y luego de haber transcurrido un año de esta notificación judicial, el Órgano de Control Institucional (OCI) advirtió hace unos meses la falta del plan de contingencia para el traslado..

Aunque la Gerencia apeló el fallo, es cuestión de meses que la institución se quede en la calle. Al respecto, Jarita Padilla, recordó que el Gobierno Regional de Arequipa puso a disposición de los empresarios la posibilidad de construir la sede institucional bajo la modalidad de obra por impuestos, sin embargo, los empresarios no mostraron interés. “Parece que la construcción de oficinas administrativas no es de su interés, a diferencia de la construcción de colegios”, comentó la titular de Educación en Arequipa.