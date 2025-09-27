La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) celebró su 63° Aniversario en medio de la incertidumbre por un proceso judicial que podría obligar a su desalojo para este año. La sede que ocupa actualmente pertenece a la Iglesia y, pese a las apelaciones en curso, existe el riesgo de que más de 120 trabajadores tengan que ser reubicados.

La gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, aseguró que el proceso legal tomará al menos un año en resolverse y adelantó que ya trabajan en un plan de contingencia.

“No nos vamos a ir mañana ni pasado, pero sí estamos preparando la contingencia. Ya tenemos dos posibles sedes a donde ir si nos desalojan, ya lo estamos trabajando y esos terrenos pertenecen al Ministerio de Educación”, explicó.

Estos dos locales serían excolegios que ya no funcionan, uno en La Tomilla y otro en Carmen Alto, en el distrito de Cayma. Ambos necesitan ser mejorados y adecuar el ambiente para que sea una sede administrativa.

“Hay que ambientar los espacios y la comisión de la gerencia está encargada de ese trabajo. Son 120 trabajadores que se reubicarían en uno de esos lugares. Esa será nuestra contingencia en caso desestimen la apelación”, detalló Jarita.

OBRA

A 63 años la GREA nunca tuvo con un local propio y trabajan en la sede de La Recoleta. Ante ello, desde el Gobierno Regional de Arequipa, se presentó un proyecto para construir la sede administrativa en Paucarpata bajo la modalidad de obras por importación, sin embargo, a la fecha no hay ninguna empresa interesada en invertir.

“No hay inversionistas y por eso no hay obra. Es lamentable esta situación, la mayoría de empresas prefiere invertir en la construcción de un colegio, pero no en una sede administrativa. Invoco a las empresas privadas para que nos ayuden”, exhortó Jarita.