La Gerencia Regional de Salud (Geresa) destinó el año pasado 388 mil soles para los trabajos de remodelación de los ambientes de la institución y, a pesar de que los trabajos no se concluyeron dentro del plazo señalado y algunas partidas estipuladas en el contrato no fueron ejecutadas, se dio la conformidad a la recepción de la obra, pero no aplicaron penalidades.

DETALLES DEL CASO

Para el pintado de la sede, cambio de pisos, acondicionamiento de accesorios y otros trabajos de mejoramiento, el 26 de septiembre de 2025, la Geresa firmó el contrato N° 003-2025-GRA/GRS con el consorcio al Consorcio FYM, integrado por las constructoras Inmobiliaria Consultora E&E E.I.R.L y Constructora y Consultora Rex Regum E.I.R.L. en el que se estableció un plazo de ejecución de 72 días calendario, estipulándose el inicio el 19 de octubre y concluyendo el 29 de diciembre de 2025, pero esto no se cumplió.

Recientemente, la Contraloría emitió el Informe de Visita de Control N.° 001-2026-OCI/0663-SVC, en el que se advierte que, en la evaluación documentaria, los funcionarios de la entidad dieron la conformidad para el pago total de la obra sin ninguna observación, el 31 de diciembre de 2025; es decir, dos días después del vencimiento oficial del plazo. Para la Contraloría, esta situación configura un incumplimiento del cronograma pactado, por lo que se le debía imponer al consorcio una penalidad de 2 mil 699,44 soles que, incluso, fue establecida por la unidad de adquisiciones de la Geresa.

CONTINUARON TRABAJOS EN GERESA

Sin embargo, el personal del órgano de control detectó que durante las primeras dos semanas de enero todavía se estaban realizando algunos trabajos en la sede institucional. El documento de control, elaborado entre el 15 y el 21 de enero, detalla que el personal del Consorcio FYM continuó realizando labores y movilizando materiales dentro de las instalaciones, pese a que se recibió la obra el 31 de diciembre del año pasado.

El 15 de enero, los integrantes de la Comisión de Control hallaron al personal de la contratista realizando diversos trabajos como la colocación de chapas en las puertas, así como la existencia de sus materiales en distintas áreas de la Geresa y falta de limpieza; ello quedó constatado en el acta N.° 001-2026-OCI/GERESA-VC-CPCSMI.

Pese a ello, la administración no impuso penalidades por retraso ni ajustó el monto pagado, generando serios cuestionamientos sobre la fiscalización del uso de recursos públicos. “La situación descrita permite advertir un riesgo que podría incidir en los intereses económicos de la entidad, vinculado a la eventual no aplicación de penalidades previstas contractualmente y al reconocimiento de pagos respecto de prestaciones no ejecutadas o no acreditadas en su integridad”, señala el informe de la Contraloría.

SIN EJECUCIÓN

Aunado al evidente retraso en la entrega total de la obra, también constataron que algunas partidas contratadas no fueron ejecutadas, entre ellas la colocación de piso de porcelanato antideslizante de 60 × 60 centímetros en las gradas de acceso al auditorio, a la gerencia y en los pasadizos, tal como estaba previsto en los documentos técnicos del servicio.

Estos trabajos figuraban en la planilla de metrados y planos arquitectónicos, pero no se evidenció su ejecución efectiva durante la inspección, pese a que en los informes finales presentados por la empresa se consignaba que dichas partidas estaban concluidas.