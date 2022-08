El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diego Chirinos, aseguró que tenía el permiso de la gerenta municipal para usar un patrullero de serenazgo de la comuna provincial de Arequipa.

Argumentó que, desde la pandemia, se recogió a los serenos desde sus viviendas para garantizar su salud, incluyendo a él, considerando que algunas veces salía de madrugada. En ese sentido dijo que presentará a la Fiscalía el documento de permiso.

“Hoy me vengo caminando, llego a la ahora…, pasa un patrullero de serenazgo, porque yo lo he nombrado en la noche para esa zona, yo sé que está en la zona y me dice lo llevo, ¿no puedo subir? Y es mas el nivel de compromiso que tiene que tener el funcionario es a esa hora, no es a las 9, 10 horas, incluso mi seguridad está en riesgo, porque es las 4:00 horas de la madrugada”, justificó el uso cotidiano del patrullero para trasladarse de su domicilio a su centro de trabajo.

Sin embargo, según el seguimiento de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) Arequipa, el patrullero lo esperaba a unas cuadras de su vivienda y lo recogía de forma regular y permanente.

Lejos de reconocer el error, el funcionario Diego Chirinos, indicó que su cargo está a disposición y su retiro solo dependerá del alcalde Omar Candia Aguilar.