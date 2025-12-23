De los 640 millones 595 mil soles que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene como Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2026 para la ejecución de obras o inversiones, el 69% fue destinado para el Sector Transportes, equivalente a 442 millones 782 mil soles.

El consejero Antonio Llerena criticó que al sector Agricultura se le haya destinado un presupuesto que calificó de ínfimo, pese a las múltiples necesidades existentes. De acuerdo con el PIA aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo el 4 % del presupuesto de inversiones, es decir, 26 millones 725 mil soles, fue asignado a este sector para la ejecución de obras como canales de riego y defensas ribereñas mediante trabajos de enrocado.

Durante la sesión extraordinaria realizada ayer (lunes), el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Juan Fernando Salas Vargas, explicó que la priorización presupuestal se realizó en función de las brechas existentes en infraestructura y servicios públicos, bajo un enfoque territorial. Añadió que se dio preferencia a proyectos que cuentan con estudios aprobados o fichas técnicas viables, a fin de garantizar su sostenibilidad operativa. En ese contexto, señaló que se priorizaron los sectores Transportes, Educación, Salud, Saneamiento, Gestión del Riesgo, Agricultura.

DETALLE

Según el PIA de inversiones, 78 millones 997 mil soles (12%) fueron asignados al sector Salud; 47 millones 577 mil soles (7%) a Educación; 16 millones de soles (3%) a Saneamiento; mientras que Gestión del Riesgo, Mantenimiento y Producción recibieron apenas el 1% del presupuesto de inversiones.

Asimismo, los consejeros César Huamantuma, Antonio Llerena y Fernando Cornejo cuestionaron al GRA y calificaron como una “burla” al pleno del Consejo la presentación tardía del PIA 2026, pues ya cuenta con la aprobación del MEF.