Al menos 15 proveedores que prestaron servicios de atención de emergencias durante el período de lluvias denunciaron que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) mantiene una deuda aproximada de 25 millones de soles, pese a que los trabajos fueron ejecutados, recepcionados y cuentan con el visto bueno técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del área de Supervisión del GRA.

Según los afectados, los servicios se brindaron en prevención y para responder a desbordes y daños ocasionados por las lluvias, e incluyeron enrocados, defensas ribereñas, limpieza de cauces y descolmatación de torrenteras. Durante la protesta de esta mañana en la sede del GRA, aseguraron que toda la documentación exigida fue presentada, como órdenes de servicio y contratos, sin que hasta la fecha se concrete el pago.

“Fue un proceso largo. El comité de recepción del COER y Supervisión conocen el trabajo y dieron el visto bueno. Entregamos toda la documentación, pero no sabemos dónde está el trámite. El gerente de Gestión de Riesgos, Juan Francisco Portilla, no nos responde”, señaló uno de los proveedores durante la protesta.

Uno de los trabajadores precisó que solo su empresa tiene 2 millones de soles comprometidos en inversiones realizadas para atender las emergencias. “Invertimos en maquinaria, combustible y personal. Será un año y no devuelven nuestra inversión”, afirmó.

Los proveedores indicaron que, desde hace dos semanas, solicitaron reuniones diarias con el gerente de Gestión de Riesgos para destrabar los pagos. Sin embargo, se quejaron que el funcionario no solo no los recibe, sino que evita responder a sus pedidos, pese a que hoy, 31 de diciembre, vence el plazo para efectuar los desembolsos correspondientes al presente año fiscal.

Cabe recordar que hace tres semanas, otro grupo de proveedores, que alquilaron maquinaria para trabajos ejecutados en provincias durante el período de lluvias entre enero a marzo, también protestó por el mismo motivo, el impago de los servicios prestados al GRA.