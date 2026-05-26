El Gobierno Regional de Arequipa enfrenta un arbitraje por S/ 4.6 millones debido a presuntos incumplimientos relacionados con las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, componentes del Proyecto Especial Majes Siguas II que no fueron incluidos en la transferencia realizada al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2024, según reveló el presidente de la comisión especial de fiscalización, César Huamantuma.

De acuerdo con el consejero regional, la comisión detectó que durante el proceso de transferencia de Majes Siguas II no se contempló el componente hidroenergético del proyecto, pese a que este formaba parte integral de la iniciativa.

Explicó que en 2018 el Gobierno Regional firmó un contrato con la empresa Luz del Sur —posteriormente transferido a Inland Energy— para ejecutar las centrales hidroeléctricas utilizando el agua de las futuras represas del proyecto.

Huamantuma indicó que la empresa Inland Energy presentó una demanda arbitral ante la Cámara de Comercio de Arequipa, bajo el expediente 030-2025-TACCA, proceso que se encuentra en trámite desde julio de 2025. La empresa exige el cumplimiento del contrato y una indemnización de S/ 4.6 millones por presuntos perjuicios ocasionados tras la paralización y retraso de las obras previstas.

Asimismo se consultó al Midagri sobre este problema, la entidad respondió que las obligaciones no fueron transferidas al ministerio mediante el convenio N.° 063-2024-MIDAGRI-DM-DVDAFIR y, por tanto, “no generan responsabilidad contractual para esta entidad”, se lee en el documento de respuesta al consejero.

ALERTA

El consejero agregó que actualmente el Gobierno Regional no tiene control sobre la construcción de represas, túneles y canales, debido a que dichas competencias fueron transferidas al Ejecutivo Nacional a través del Midagri. Pese a ello, el arbitraje continúa dirigido únicamente contra la entidad regional.

“El proyecto Majes Siguas II era integral y debió transferirse junto con las centrales hidroeléctricas. Ahora el Gobierno Regional enfrenta una demanda por algo que ya no está bajo su administración”, sostuvo Huamantuma.