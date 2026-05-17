Después de casi una década de anuncios, retrasos y ejecución por etapas, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) inició ayer el tramo final de la carretera Punta Colorada–Sahuaní, proyecto vial que busca conectar las provincias de Castilla y Camaná.

La obra es ejecutada por la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez bajo la modalidad de contrata y demandará una inversión superior a los 14.5 millones de soles. El proyecto contempla el asfaltado de más de cuatro kilómetros de vía, además de la construcción de alcantarillas, cunetas, muros de protección, gaviones y señalización vial.

Durante la actividad, Rohel Sánchez aseguró que esta etapa permitirá concretar finalmente el 100% de la vía Punta Colorada–Sahuaní y sostuvo que el presupuesto para la obra se encuentra garantizado. El gobernador también reconoció problemas administrativos registrados anteriormente y mantenimientos viales.

“Hay un mecanismo complicado porque muchos de estos mantenimientos programados vienen de Provías Descentralizado y a veces la firma del contrato, la transferencia, no se puede certificar a tiempo y esos son los problemas que se han dado. Pero este año hemos tomado todas las previsiones para evitar ese tipo de problemas”, manifestó.

PROYECTO

La carretera Punta Colorada–Sahuaní comenzó a ejecutarse hace 10 años durante la gestión de Yamila Osorio. En 2017 ya se reportaban retrasos en el asfaltado del primer tramo y cuestionamientos por el lento avance de la obra. Un año después, en 2018, el Gobierno Regional inauguró una primera etapa y presentó la vía como un corredor estratégico para conectar las provincias de Castilla y Camaná.

Posteriormente, en 2021, la gestión de Elmer Cáceres Llica inauguró un segundo tramo y anunció la continuidad del asfaltado hacia Sahuaní. Sin embargo, el proyecto continuó avanzando por etapas y acumulando retrasos.