El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza brindó un total de 963 atenciones médicas de emergencia durante el periodo de Alerta Amarilla decretado por las festividades de Navidad y Año Nuevo. Con este despliegue, el nosocomio garantizó la cobertura asistencial no solo a los pobladores de Arequipa, sino también a pacientes referidos de diversas zonas del sur del país.

De acuerdo con los reportes estadísticos de la institución, la mayor demanda de pacientes se concentró durante el turno diurno. No obstante, el centro hospitalario mantuvo operativos todos sus protocolos para no descuidar la atención nocturna y de emergencias críticas, asegurando que cada ciudadano que ingresara por triaje recibiera la evaluación correspondiente de manera ininterrumpida durante los feriados y fines de semana.

Las especialidades de Medicina y Cirugía fueron los servicios que registraron el mayor volumen de pacientes, evidenciando un incremento de casos directamente relacionados con las celebraciones, como accidentes y cuadros clínicos agudos. El punto crítico de la temporada se vivió el 3 de enero, fecha en la que se reportó la mayor carga asistencial con 98 atenciones en solo 24 horas, reflejando el fuerte impacto posterior a las celebraciones de fin de año.

La dirección del nosocomio destacó que se mantuvieron activos los servicios estratégicos con personal médico, de enfermería y asistencial en guardia permanente. Esta disposición de recursos humanos y técnicos permitió asegurar una respuesta oportuna, logrando estabilizar a los pacientes y gestionar eficientemente la alta demanda propia de la temporada estival.