Dos meses de la simbólica colocación de la primera piedra en la explanada del hospital Honorio Delgado Espinoza, este 6 de enero se dará inicio a la construcción de la infraestructura de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Sur, donde se espera atender a los pacientes oncológicos mientras se construye el nuevo hospital.

Así lo confirmó el gerente regional de Salud, Walter Oporto, quien señaló que la empresa constructora ya se encuentra instalada en el terreno, con personal y resguardo de seguridad, lo que permite asegurar que el proyecto entra finalmente en su fase de ejecución física.

Asimismo, Oporto precisó que no se han realizado modificaciones al diseño del proyecto. La contingencia contempla tres niveles, un sótano, el primer piso donde se instalarán los ambientes hospitalarios y un segundo piso ubicado en un extremo que será ocupado por el personal administrativo. En ese sentido, recalcó que todo se desarrollará conforme a lo ya planificado y socializado con el área usuaria.

TIEMPO

En cuanto a los plazos, se sabe que la obra tendrá un tiempo de ejecución de ocho meses, por lo que se estima que a fines de setiembre la infraestructura esté concluida y por entonces se haya terminado también con el traslado progresivo y ordenado de equipos y pacientes oncológicos.

Durante la colocación de la primera piedra en la que participaron funcionarios de la ANIN, Gobierno Regional y representantes de la constructora panameña Riga Service, se informó que la construcción de la contingencia en la explanada de 8 mil metros cuadrados tendrá una inversión que oscila entre los 80 y 100 millones de soles.