Al menos 14 servidores de seguridad interna y externa de la dirección del penal de Varones Arequipa realizó una revisión ordinaria, donde hallaron 25 envoltorios con droga y objetos prohibidos, en el patio del pabellón 2.

Esta intervención permitió incautar 25 envoltorios tipo ketes con droga, además de 3 lectores de memoria, 1 reloj smart watch, 1 cable USB, 3 pipas artesanales, 5 encendedores, 1 tijera, 1 hoja de gilet, 1 hoja de cúter, entre otros artículos no permitidos.

La acción fue liderada por el subdirector del recinto, Yuri Paco Mendiguri y ejecutada por el alcaide de servicio, Daniel Mejía Rodríguez.

De inmediato, se dio aviso a representantes de la Fiscalía de Paucarpata y de la comisaría de Socabaya, a fin de realizar el levantamiento de actas y la prueba de campo a las sustancias incautadas.

