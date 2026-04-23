Un incendio de mediana proporción se registró antes del mediodía de este jueves en el jirón Cusco 119, sector de Buenos Aires, distrito de Cayma, dejando únicamente daños materiales.

El siniestro, que habría sido causado por una falla eléctrica, afectó un edificio donde residen varias familias en condición de alquiler. La emergencia fue reportada por los propios vecinos, mientras que las cámaras de Seguridad Ciudadana iniciaron el monitoreo del hecho.

Hasta el lugar llegaron patrulleros de Serenazgo del municipio distrital, quienes iniciaron las labores de evacuación de los ocupantes y acciones para contener el fuego, con el objetivo de evitar la propagación a viviendas colindantes.

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado, reportándose solo daños materiales.

Minutos después, se hicieron presentes efectivos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de Defensa Civil de la municipalidad de Cayma, quienes iniciaron la evaluación de los daños para descartar mayores riesgos a la población.